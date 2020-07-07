https://static.news.ru/photo/3f7febca-c0f6-11ea-a66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

По данным Росстата, в 2019 году большинство россиянок (33%) вышли замуж в 20 — 24 года, ещё 30% сыграли свадьбу в 25 — 29 лет, 22% — в 30 — 34 года. При этом, лишь 2% иностранок вышли замуж на территории России, в большинстве случаев они были приезжими из стран ближнего зарубежья.

Около 2% женщин и 3% мужчин в России, которые женились в 2019 году, являлись иностранцами. И те и другие чаще всего были приезжими с Украины, из Таджикистана и Азербайджана, — сообщили NEWS.ru в Росстате.

Согласно статистическим данным, большинство российских мужчин (35%) в прошлом году женились в возрасте 25 — 29 лет, в 30 — 34 года обзавелись законными жёнами 26,5%, в 35 — 39 лет таких было только 14%.

Как писал NEWS.ru, на 100 браков в России приходится 65 разводов. Чаще всего расторгают официальный союз супруги, не имеющие детей, после пяти — девяти лет совместной жизни. При этом, сельские жители разводятся в четыре раза реже городских. Самый распространённый возраст расторжения брачного союза в России приходится на 30–34 года. На втором месте у мужчин жизненный период 35–39 лет, у женщин — 25–29 лет.