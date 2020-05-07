Во время карантина многие россияне оказались заперты в квартире со своими родственниками. В таких условиях очень важно, чтобы все члены семьи — в особенности дети — умели соблюдать личные границы. Без этого навыка ребёнок не только будет часто конфликтовать с родителями, но и рискует иметь проблемы с общением, когда вырастет. О способах научить чадо уважать личное пространство близких NEWS.ru рассказали эксперты.

Прививать понятие личных границ ребёнку нужно с самого детства. До года малыши еще не ощущают чужим то, что находится вокруг них. К примеру, грудничок воспринимает волосы мамы, которая держит его на руках, продолжением себя. По достижении года ребёнок начинает понимать, где находятся его руки, а где — другого человека. С этого момента он начинает постепенно самостоятельно осознавать существование личных границ. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Юлия Овчинникова.

Объяснять ребёнку необходимость соблюдения личного пространства специалист рекомендует начиная с трёх лет. Это следует делать путём установления распорядка дня и определённых правил, которых придерживаются все члены семьи. В более зрелом возрасте дети могут самостоятельно устанавливать себе расписание. К примеру, можно обозначить примерное время, когда ребёнок ложится спать и просыпается.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Если родители упустили этот момент по достижении ребёнком трёх лет, начать вводить расписание можно и позже. Возможно, подростку понадобится больше времени, чтобы к нему привыкнуть. Однако ввести домашние правила никогда не поздно, отмечает психолог.

Расписание — основа здоровых границ. Оно стабилизирует человека. Способность в детском возрасте придерживаться распорядка дня, который обозначили родители, в будущем выливается в умение не только соблюдать личное пространство близких, но и законы. Некоторые мамы и папы потакают чаду из-за чувства жалости к нему. Кроме того, зачастую им проще дать ребенку то, что он хочет, чем воспитывать. Дети, которые растут в таких семьях, привыкают делать всё, что захотят. Они начинают вести себя аналогично и в школе, например, лазить без проса к одноклассникам в портфели. В будущем такие дети очень часто идут на воровство. Юлия Овчинникова психолог и мать четверых детей психолог и мать четверых детей

Личные границы с детьми также можно устанавливать при помощи договорённостей. Когда вы очередной раз будете просить ребёнка не мешать вам во время работы, нужно объяснить, что в следующий раз об уступке может попросить и он.

Прежде чем требовать от своего чада соблюдения личного пространства, этому навыку должен научиться сам родитель, считает психолог Ирина Корчагина. При этом очень важно, чтобы взрослый уважал границы своего супруга и подавал тем самым пример ребёнку. Детям зачастую не нужно объяснять правила поведения. Они учатся им, смотря на своих маму и папу, отмечает специалист. Однако в России взрослые зачастую не умеют уважать личное пространство домочадцев в силу особенностей менталитета.

Российская национальная поговорка — в тесноте, да не в обиде. И мы сами себе эту тесноту подсознательно создаем. Кроме того, в нашей стране распространено панибратство. Все привыкли обниматься и целоваться при встрече. Понятие личных границ в российском обществе начало появляться лишь несколько лет назад. Оно приходит с Запада, где принято стучаться перед тем, как зайти в комнату, и спрашивать разрешение перед тем, как дотронуться до человека. Однако нужно понимать, что россияне не просто копируют заграничные тренды — люди пришли к осознанию того, что им такой подход тоже нужен. Изменились социокультурное пространство и гендерные установки. Ирина Корчагина психолог психолог

Понимание необходимости соблюдать личное пространство ко многим россиянам придёт также вследствие пандемии, считает психолог. Это произойдет из-за того, что люди привыкнут держаться на расстоянии друг от друга.