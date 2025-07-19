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19 июля 2025 в 05:45

Летом — на улице, зимой — с вами в доме! Многолетник — королева сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летом — на улице, зимой — с вами в доме! Многолетник — королева сада! Пеларгония Дансер Босворт — это яркие шары соцветий, компактная форма и простота в уходе. Она станет главным украшением вашего сада и дома. Это эффектное растение высотой 30–35 см с декоративной листвой и пышными соцветиями диаметром 10–12 см будет радовать цветением с июня до осенних заморозков.

Почему стоит выбрать пеларгонию Дансер Босворт?

  • Шикарные соцветия — шаровидной формы, насыщенных оттенков.
  • Компактность — идеально подходит для горшков, кашпо и клумб.
  • Долгое цветение — украшает сад и дом несколько месяцев.
  • Простота выращивания — легко размножается семенами.

Особенности ухода. Местоположение: солнечные участки или яркий подоконник. Почва: рыхлая, плодородная, хорошо дренированная. Полив: умеренный, засухоустойчива. Формировка: прищипка побегов на высоте 8–10 см для усиления ветвления.

Совет: осенью пересадите пеларгонию в горшок — и она продолжит цвести дома всю зиму Пеларгония Дансер Босворт — это легкость в уходе и буйство красок в любом уголке вашего сада или дома!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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