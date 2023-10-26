Лерчек попала в разработку при выводе мужем $1 млн за рубеж Mash: блогер Лерчек и ее муж находились в разработке с апреля 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры Валерия и Артем Чекалины

По данным Telegram-канала Mash, оперативная разработка блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее супруга началась еще в апреле 2022 года. По информации канала, тогда муж Лерчек перевел за границу $1 млн, которых у них не могло быть по документам.

Как пишет Mash, Артем Чекалин переводил деньги в США, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты. Канал сообщил, что пара планировала вложить средства в недвижимость за рубежом на фоне падения курса рубля.

По данным Mash, впоследствии оперативники обнаружили еще несколько траншей от компаний, зарегистрированных на родных Лерчек. После этого на нее и мужа возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и пособничество.

В конце сентября 2023 года налоговики оштрафовали Лерчек на 124 млн рублей. Назначенная судом сумма штрафа составила 40% от общей задолженности пары. Перед этим, в мае, Чекалины уже выплатили 311 млн рублей в рамках уголовного дела. СМИ писали, что чета не может оплатить все долги по налогам из-за ареста имущества и счетов.

Силовики пришли с обысками в особняк Лерчек в марте 2023 года. СК публиковал кадры оперативной съемки из дома, где силовики обнаружили драгоценности, Lamborghini, Gelandewagen, паспорта США и несколько загранпаспортов РФ. Следователи установили, что блогер привлекала мужа и своих родственников в качестве пособников для уклонения от уплаты налогов, используя упрощенную схему налогообложения для ИП с доходом не более 150 млн рублей в год.