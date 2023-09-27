Лерчек оштрафовали на максимальную сумму за уклонение от уплаты налогов Лерчек оштрафовали на 124 млн рублей за уклонение от уплаты налогов

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Федеральная налоговая служба оштрафовала блогера Лерчек (Валерия Чекалина) на 124 млн рублей за уклонение от уплаты налогов, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, суд начислил максимально возможную сумму — 40% от общей задолженности. В мае 2023 года чета Чекалины уже выплатила 311 млн рублей в рамках уголовного дела, однако оно так и не было закрыто.

Отмечается, что Лерчек и ее муж Артем Чекалин готовы оплатить все задолженности, однако у них нет для этого возможности. Это обусловлено тем, что все их имущество, включая деньги на счетах, было арестовано в рамках уголовного дела. Для его прекращения нужно уплатить штраф. Адвокаты четы уже обратились в Следственный комитет РФ с просьбой снять арест со счетов, однако к настоящему моменту решение по обращению не было вынесено. У Чекалиных есть один месяц на уплату штрафа.

Как сообщалось ранее, полиция задержала предпринимательницу Валерию Федякину, более известную под псевдонимом Битмама. Девушку, прославившуюся благодаря работе с площадками обмена криптовалют, подозревают в мошенничестве на крупную сумму. По данным Telegram-каналов, она обманула своего знакомого, взяв у него 6,7 млрд рублей и пообещав вернуть с бонусом в 1%. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.