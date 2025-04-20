Ленивый гратен с ветчиной и сыром: вкуснятина на ужин за полчаса!

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Готовим восхитительный картофельный гратен с ветчиной и сыром! Представьте ароматную запеканку, где нежный картофель сочетается с копченой ветчиной, золотистым луком и тягучим сыром. Это блюдо покорит вас своей простотой и насыщенным вкусом!

Очистите и нарежьте тонкими кружочками 500 г картофеля. Обжарьте 1 крупную нарезанную луковицу до прозрачности, добавьте 200 г нарезанной кубиками ветчины. Взбейте 3 яйца с 200 мл сливок, щепоткой мускатного ореха и черного перца.

В смазанную форму выложите слоями: картофель, ветчину с луком, 100 г тертого сыра. Повторите слои, завершив сыром. Залейте яично-сливочной смесью. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до румяной корочки. Дайте постоять 10 минут перед подачей — так гратен лучше сохранит форму.

Используйте твердый сыр типа чеддер или эмменталь, для хрустящей корочки в конце включите гриль на 3 минуты, подавайте с зеленым салатом или солеными огурцами!

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