Ленивые дачники в восторге: эти растения растут десятилетиями почти без ухода

Ленивые дачники в восторге: эти растения растут десятилетиями почти без ухода

Многие устают каждый год заново высаживать цветы и ухаживать за капризными клумбами. Но есть растения, которые украшают участок десятилетиями и почти не требуют внимания. Самшит, пихта «молли» и голубая ель «хупси» отлично переносят морозы и сохраняют декоративный вид круглый год.

Самшит подходит для тенистых уголков и со временем превращается в плотный зеленый куст. Пихта «молли» растет медленно, зато радует необычными фиолетовыми шишками и аккуратной формой. А голубая ель «хупси» выделяется серебристой хвоей и спокойно переносит сильные морозы.

Главное правило — высаживать растения в хорошо дренированную почву и не заливать водой. Молодым саженцам полезно мульчирование, чтобы земля дольше оставалась влажной.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и признается, что хвойники заметно упростили уход за участком. Она советует не сажать деревья слишком близко друг к другу — со временем им понадобится больше места и света.

Ранее сообщалось, что муравьи на участке — это не просто мелкая неприятность. Они таскают тлю, портят растения и быстро обживают дорожки и фундамент.