Знаете ли вы, что обычный лед может заменить дорогие средства для стирки? Этот необычный лайфхак для идеальной стирки уже проверила на себе. Результат превзошел все ожидания.
Причины добавить лед в барабан:
- Удаление катышков — при стирке с кубиками льда вещи подвергаются мягкому механическому воздействию, которое «сбривает» катышки без повреждения ткани.
- Освежение цвета — лед помогает сохранить яркость цветных вещей, предотвращая вымывание красителей.
- Без морщин — вещи после такой стирки меньше мнутся.
Как правильно использовать:
- Положите 5–7 кубиков льда вместе с бельем.
- Выберите обычный режим стирки без предварительного замачивания.
- Не добавляйте кондиционер — лед выполнит его функцию.
Лед вместо порошка можно использовать между основными стирками для освежения вещей. Этот метод подходит для шерстяных вещей, цветных и деликатных тканей.
Ранее стало известно, почему нельзя стирать тюль с другими вещами.