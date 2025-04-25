Знаете ли вы, что обычный лед может заменить дорогие средства для стирки? Этот необычный лайфхак для идеальной стирки уже проверила на себе. Результат превзошел все ожидания.

Причины добавить лед в барабан:

  • Удаление катышков — при стирке с кубиками льда вещи подвергаются мягкому механическому воздействию, которое «сбривает» катышки без повреждения ткани.
  • Освежение цвета — лед помогает сохранить яркость цветных вещей, предотвращая вымывание красителей.
  • Без морщин — вещи после такой стирки меньше мнутся.

Как правильно использовать:

  • Положите 5–7 кубиков льда вместе с бельем.
  • Выберите обычный режим стирки без предварительного замачивания.
  • Не добавляйте кондиционер — лед выполнит его функцию.

Лед вместо порошка можно использовать между основными стирками для освежения вещей. Этот метод подходит для шерстяных вещей, цветных и деликатных тканей.

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