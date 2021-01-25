Кузнецова: самому младшему из задержанных на митингах всего девять лет

https://static.news.ru/photo/70a64da8-5f06-11eb-a207-fa163e074e61_660.jpg Анна Кузнецова Фото: deti.gov.ru

В ходе несанкционированных протестных акций, прошедших в различных российских городах 23 января, задержано около 300 человек, не достигших 18-летнего возраста. О этом рассказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Самому маленькому (пока, естественно, ещё данные сверяются), ему девять лет, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

Омбудсмен добавила, что побеседовала с двумя задержанными в Москве братьями, старшему из которых 12 лет. По их словам, они совершенно не понимали, куда попали. Однако позднее один из мальчиков поинтересовался, «что ему потом будет», рассказала Кузнецова.

17 января после возвращения из Германии на паспортном контроле в аэропорту был задержан оппозиционер Алексей Навальный. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, он не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок на реальный. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

В минувшие выходные во многих регионах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, журналисты Reuters считают, что протестовать вышли 40 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. Координатор проекта «Белый счётчик» Дмитрий Нестеров считает, что в митинге на Пушкинской площади участвовали 20 тысяч человек.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге.

Как писал NEWS.ru, в Москве по итогам митингов возбудили четыре уголовных дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».