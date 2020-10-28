Курортный сезон в Геленджике продолжается из-за тёплой погоды

https://static.news.ru/photo/09b040d0-192a-11eb-ae17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Тёплый октябрь поспособствовал тому, что курортный сезон в Геленджике продолжается дольше обычного.

Обычно активный туристический сезон по этому направлению заканчивается в сентябре, но не в этом году. Согласно данным сервисов по продаже авиа- и железнодорожных билетов, спрос на поездки в Геленджик в октябре в два раза выше, чем год назад, пишет РИА Новости.

Непривычно тёплый октябрь позволяет насладиться приятной погодой при температуре воздуха около 24 градусов. Вода в море также остаётся достаточно тёплой — около 20 градусов по Цельсию.

Ранее NEWS.ru писал, какие российские города-миллионники, по мнению туристов, лучше всего выбрать для осенней поездки.