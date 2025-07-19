Курица с секретом: как нафаршировать грудку, чтобы все ахнули

Курица с секретом: как нафаршировать грудку, чтобы все ахнули

Снаружи — румяная корочка, внутри — тянущийся сыр, сочные помидоры и свежий базилик. Курица с сыром и помидорами в духовке выглядит эффектно, пахнет так, что вся семья сбегается на кухню, а готовится проще простого. Это отличный вариант как для уютного семейного ужина, так и для гостей: можно собрать блюдо заранее, убрать в холодильник и запечь перед подачей.

Секрет успеха — в маринаде и правильном «кармане» для начинки. А уж сколько положить туда сыра и помидоров, решать вам. Рекомендуем попробовать: получается по‑домашнему, но с изюминкой.

Что понадобится (на 2 порции)

Куриные грудки — 500 г

Помидор — 130 г

Моцарелла — 120 г

Листики базилика — 1 ст. л.

Паприка — 0,3 ч. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Смесь перцев — 2 щепотки

Как приготовить

Подготовка

Возьмите куриные грудки без костей, спелые помидоры и мягкую моцареллу. Для аромата можно добавить прованские травы или любимую приправу для курицы.

Делаем карманы

В каждой грудке аккуратно сделайте продольный разрез, углубившись на 2 см, а затем немного расширьте карман по краям. Дно оставьте целым, чтобы сок и начинка не вытекали.

Маринад

Смешайте оливковое масло с паприкой, солью и перцем. Обмажьте грудки маринадом со всех сторон и внутри кармана. Оставьте на 10–15 минут.

Начинка

Нарежьте помидор и моцареллу ломтиками. Заполните карманы, чередуя сыр, помидоры и листики базилика. Начинку можно слегка утрамбовать.

Запекание

Духовку разогрейте до 180 °C. Выложите грудки в форму, застеленную бумагой для выпечки. Если готовите заранее, затяните плёнкой и уберите в холодильник. Запекайте 30–35 минут, пока курица не станет полностью пропечённой, но сочной. Проверить готовность можно разрезом: сок должен быть прозрачным.

Достаньте из духовки, дайте постоять пару минут и подавайте горячей. Мясо нежное, сыр тянется, а помидоры и базилик наполняют дом ароматом. Идеальное блюдо, чтобы удивить близких и не потратить на готовку целый вечер.

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