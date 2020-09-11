Курьер Burger King приставал к 11-летней школьнице

https://static.news.ru/photo/e2a91c56-f43e-11ea-8d5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Московской области пожаловались на курьера Delivery Club, который приставал к их 11-летней дочери. Выяснилось, что мужчина работал не в службе доставки, а в сети фастфуда Burger King.

Девочка принимала заказ из ресторана, когда родителей не было дома, передаёт Mash. Когда она забрала еду, ей в WhatsApp начал писать курьер.

Мужчина спрашивал, сколько ей лет, и делал пошлые намёки. Затем он стёр сообщения.

Сначала родители рассказали, что это был курьер Delivery Club, однако в компании заявили, что он работал непосредственно в Burger King.

Проверка заказа, после которого поступила жалоба, показала, что его доставлял курьер ресторана. Мы сразу же перенаправили жалобу менеджменту ресторана с требованием отстранить данного курьера от доставки заказов, — передаёт сообщение Delivery Club телеканал «360».

Там добавили, что не получали запросов от правоохранительных органов, но готовы передать им всю информацию.

Ранее, как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix принёс извинения за постер фильма «Милашки», который обвинили в сексуализации несовершеннолетних девочек. Представители платформы приняли решение удалить иллюстрацию к картине, однако сам фильм не стали удалять.