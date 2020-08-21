Netflix принёс извинения за фильм «Милашки»

https://static.news.ru/photo/e7c871f6-e3a8-11ea-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix принёс извинения за постер фильма «Милашки», который обвинили в сексуализации несовершеннолетних девочек.

Представители платформы приняли решение удалить иллюстрацию к картине, однако сам фильм не стали удалять. Ленте просто изменили официальный логлайн, сообщает Variety.

Мы глубоко сожалеем о неуместном плакате, который создали для этого фильма. Он был неадекватным и не соответствовал картине, получившей приз на кинофестивале «Сандэнс», — говорится в заявлении онлайн-кинотеатра.

Картина рассказывает о группе 11-летних школьниц, которые увлекаются танцами и исполняют тверк. Отмечается, что «Милашки» посвящены тому, как несовершеннолетние девочки исследуют свою женственность.

Картину показали на кинофестивале «Сандэнс» и в Берлине, а на Rotten Tomatoes у фильма 82% «свежести». Однако после публикации трейлера и постера, зрители обвинили создателей в педофилии. В комментариях на YouTube пользователи пошутили, что картина «посвящена памяти Джеффри Эпштейна», миллиардера, которого отправили в тюрьму за секс с несовершеннолетними, а в августе 2019 года нашли мёртвым в камере, писал NEWS.ru.