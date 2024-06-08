Кто убил Талькова? Кому он мешал, какие версии выдвигали народ и СМИ

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Игорь Тальков

Следственный комитет России спустя 33 года объявил, что завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Какие версии этого убийства высказывались все это время, какие обвинения были самыми необычными?

Что сказал Следственный комитет об убийстве Талькова

8 июня СК сообщил, что завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова. Главным подозреваемым назван его концертный директор Валерий Шляфман. По версии следствия, Шляфман убил Талькова, когда стрелял в охранника певицы Азизы Игоря Малахова в петербургском ДС «Юбилейный».

Сам Шляфман после происшествия уехал в Израиль. В 1992 году его заочно обвинили в убийстве по неосторожности. Лишь спустя 30 лет следователи пришли к выводу, что преступление было умышленным и сделали запрос в Израиль об экстрадиции. Он был арестован заочно в 2022 году.

Сын музыканта Игорь Тальков — младший в беседе с NEWS.ru отметил, что подозреваемый в убийстве певца Шляфман был лучшим директором артиста и никогда не прятался от следствия. Однако, по версии СКР, на первоначальном этапе он мешал следствию, склонял свидетелей к даче ложных показаний, а затем скрылся. Потенциально выдача Шляфмана РФ возможна, но все зависит от позиции Израиля.

Какие странности были в гибели Талькова, кому он мешал

Сын музыканта считает, что Талькова убрали, потому что он начал критиковать новую власть.

«Отец был выгоден для подготовки сознания людей перед уничтожением СССР, а после уничтожения СССР отец очень быстро сориентировался, понял, что дело не в коммунистах, а в партократии, переключился на день сегодняшний, перестал обвинять прошлое Он как центровой партии начал петь другому центровому — Ельцину. Потом стал обвинять его, дал понять, что молчать не будет, его убрали, чтобы другим неповадно было», — заявил Тальков-младший в разговоре с NEWS.ru.

Гибель Талькова с самого начала вызвала много вопросов. Наган, из которого его застрелили, так и не был найден. Ведущий эксперт Приволжского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ Геннадий Григорьев в 2006 году утверждал, что Шляфман спрятал револьвер в сливном бачке, а Азиза, которую он охранял, извлекла оттуда оружие и передала Малахову, который его разобрал и выбросил.

«Я считаю, что это была продуманная провокация, Шляфман действовал заодно с охранником Азизы. Думаю, Шляфман действовал по чьей-то указке, за ним стояли серьёзные люди», — заявил судмедэксперт Aif.ru.

Мать Талькова считала, что гибель сына не могла быть случайной: пуля попала точно в сердце. Врачи скорой помощи и медсестра «Юбилейного» в эфире НТВ единодушно заявляли, что характер ранения никак не напоминал результат «шальной пули».

Фото: Yurii Zheludev/Global Look Press Игорь Тальков

Кто увидел в убийстве Талькова «масонский ритуал»

В 1992 году российский националист и монархист, лидер общества «Память» Дмитрий Васильев обвинил в гибели Игоря Талькова «евреев, которые захватили власть в России». По его словам, Талькова убили из-за того, что он был близок к «Памяти».

«Достаточно одному было публично признаться в принадлежности „Памяти“, как его убили. Это Игорь Тальков. Русская интеллигенция всегда продавала и предавала. Ей нужны гонорары, имидж, вся эта местная мишура. За веру [убили] Игоря, за правду. Тальков не вписывался в музыкальную банду, у него была гражданская позиция, он пел не о первичных половых признакам и не о сношении на скамейке в саду, а о России — измученной, растерзанной, расстрелянной», — восклицал Васильев в интервью газете «Новый взгляд».

По его версии, убийцей был Шляфман, а убийство было ритуальным (в чем состоял ритуал, Васильев не объяснил).

Кто обвинил в гибели Талькова коммунистов

Близкие Талькова утверждали, что он предчувствовал свою смерть за месяц, а незадолго до его гибели 6 октября ему кто-то «объявил войну».

«Где-то числа 3-4 октября состоялся короткий телефонный разговор, во время которого Игорь был очень немногословен, тем не менее прозвучало принципиальное: „Вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляете войну? Я принимаю её. Посмотрим, кто выйдет победителем“», — рассказывала жена певца Татьяна, упомянув о конфликте с продюсером Исмаилом Таги-Заде.

Полковник КГБ, а затем СБУ Михаил Крыжановский утверждал, что убийство Талькова было политической ликвидацией. Мотивом он назвал песню «Господин президент» с требованием к Борису Ельцину от лица российского народа отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева. Эта песня должна была исполняться в «Юбилейном» 6 октября, а потом в ноябре — в спорткомплексе «Олимпийский».

«Старый волк КПСС в овечью шкуру влез, чтоб вписаться в поворот, подсуетился, поменяв „СС“ на „Р“, овца ДПКР волчьей пастью пытается вцепиться в трон», — пел Тальков.

За несколько дней до гибели Талькова начался распад Советского Союза, практически одновременно с распадом Югославии. 18 октября состоялось последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР и были восстановлены отношения Союза с Израилем (что позволило подозреваемому Шляфману покинуть Россию). 22 октября был упразднен КГБ, а 27 октября на выборах в Чечне стал президентом Джохар Дудаев. 1 декабря распад Советского Союза был фактически завершен.

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