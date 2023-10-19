Кто такой музыкант Станислав Намин, что известно о его убитом сыне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Намин

В Московской области были найдены тела тещи и сына рок-музыканта Стаса Намина, основавшего группы «Цветы» и «Парк Горького». Что известно о жизни артиста?

По информации Telegram-канала SHOT, родных музыканта Полину Ткаченко и Артема Микояна мог зарезать его старший сын Роман Микоян. По данным канала, в момент убийства он не осознавал, что делает. Микоян-старший задержан, его допрашивают.

Чем известен Стас Намин

Стас Намин — музыкант, продюсер, композитор, режиссер театра и кино, художник и фотограф, создатель международных музыкальных и кинофестивалей и фестивалей культуры.

Он также организовал группу «Цветы» в 1969 году. Считается, что именно коллектив «Цветы» и основанная в том же году «Машина времени» положили начало советскому року.

Группа Намина стала первым отечественным рок-коллективом, который совершил турне по США, выступив в клубе LimeLine в день рождения Джона Леннона с посвященной ему песней «Я не сдаюсь». Группа за несколько лет объехала с гастролями весь мир: Восточную и Западную Европу, Южную и Северную Америку, Африку, Японию и Австралию.

В 1991 году Намин выступил как продюсер и соавтор фильма «Нескучный сад». Также он выпустил цикл документальных картин под названием International Geographic.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Эстрадное шоу рок-группы «Цветы» под руководством Стаса Намина

С 1989 года было снято несколько фильмов-концертов, где артист фигурировал как продюсер и режиссер. Среди них фестивали мира в «Лужниках» в 1989 году, «Рок из Кремля» в 1992 году, три части фестиваля «Единый мир» в 1990, 1995 и 1997 годах.

В 1987 году он создал негосударственную организацию «Центр Стаса Намина» в Зеленом театре парка Горького. Намин собрал молодых и талантливых музыкантов, новые музыкальные коллективы («Парк Горького», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Сплин»), поэтов, художников и дизайнеров.

Это был первый продюсерский центр в России. Там Намин создал группу «Парк Горького», придумав имидж, репертуар и выступив в качестве продюсера. Коллектив выступал на рок-фестивале в «Лужниках» в 1989 году с такими музыкантами, как Bon Jovi, Motley Crue, Оззи Озборн, Scorpions, Cinderella.

В 1987 году Наминым был создан Московский симфонический оркестр, главный дирижер — Константин Кримец. В 1997–1999 годах Московский симфонический оркестр записал более восьмидесяти компакт-дисков с музыкой для кинофильмов, мультипликационных фильмов и компьютерных игр, которые были выпущены в Японии, США, Китае, Австрии и Англии.

В 1999 году был создан Театр Стаса Намина — Московский театр музыки и драмы.

С начала 2000-х Намин в основном занимается изобразительным искусством и фотографией, симфонической и этнической музыкой, постановкой новых спектаклей в своем театре и созданием документальных фильмов.

В 2021 году артист отметил 70-летие. Юбилей музыканта сопровождался рядом авторских мероприятий, среди которых художественные выставки, концерты, кинопоказы и спектакли.

Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: Соцсети Стас Намин с сыном Артемом и дочерью Марией Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: t.me/mosoblproc По данным следствия, в ночное время 19 октября 2023 года в частном доме в д. Крюково обнаружены трупы женщины 1938 года рождения и её 30-летнего внука Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Соцсети Артем Микоян и Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Намин Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян Фото: Соцсети Роман Микоян

Что известно о личной жизни Стаса Намина

У Стаса Намина было три официальных брака. Первая супруга Анна Исаева в настоящее время является директором его продюсерского центра и заведует всеми финансовыми вопросами. Она родила музыканту старшую дочь Марию в 1977 году.

Второй женой Намина была певица Людмила Сенчина. Пара прожила в браке семь лет и развелась в 1987 году.

С третьей избранницей Галиной исполнитель прожил более 25 лет. Он принял ее сына Романа. Также у супругов есть общий сын Артем. Союз распался в 2015 году.

Что известно об убитом сыне Стаса Намина

Артему Микояну было 30 лет. Он учился в Нью-Йорке в престижной школе искусств Tisch School of the Arts.

С раннего детства наследник артиста увлекался живописью. Абстрактные работы мальчика были использованы для оформления альбомов отца. Рисунок, сделанный, когда Артему было 10 лет, стал основой для календаря, выпущенного Государственным Русским музеем в 2005 году.

Кроме того, Артем Микоян стал самым молодым автором, представленным в каталоге «Абстракция в России. XX век».

Реакция Стаса Намина

Стас Намин назвал своего приемного сына, который, по предварительной информации, мог убить брата и бабушку, «отморозком и мерзким человеком». По словам артиста, он уже много лет с ним не общается, а усыновил его из-за брака с его матерью Галиной, с которой развелся в 2015 году.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», — цитирует Намина Telegram-канал «Неопра, блин!».

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