КС России принял первый запрос о законности самоизоляции в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/956903be-01c9-11eb-a963-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституционный суд (КС) России 28 сентября одобрил рассмотрение запроса Протвинского городского суда Московской области по делу о законности ограничений, введённых в регионе в рамках борьбы с коронавирусом, свидетельствуют материалы суда.

КС будет проверять, насколько соответствует подпункт 3 пункта 5 постановления главы Московской области Андрея Воробьёва, которым в регионе вводился режим повышенной готовности. Подпункт 3 посвящён обязательству граждан не выходить из своих домов, сообщает «Интерфакс» .

Камнем преткновения стало закреплённое в Конституции России право граждан на свободу передвижения. Протвинский суд, как говорится в сообщении, рассматривает дело в отношении жителя Подмосковья Сергея Пантюхова, нарушившего предписание подпункта 3 из указа губернатора области.

Согласно законодательству России, органы государственной власти могут лишь принимать меры по защите прав и свобод граждан, но не могут ограничивать их права, включая право на свободу передвижения. В КС запросом Протвинского суда будет заниматься судья-докладчик Сергей Казанцев, говорится в сообщении.

Между тем в пресс-службе правительства Подмосковья отметили, что постановление губернатора о режиме повышенной готовности не нарушает законных интересов граждан и юридических лиц. Там напомнили, что постановление главы области ранее прошло проверку на законность в Московском областном суде, который признал его соответствующим законодательству.

Как сообщал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что гражданам необходимо соблюдать меры безопасности и не терять бдительность. По словам главы государства, борьба с коронавирусом еще совсем не окончена.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве вводятся новые ограничительные меры, чтобы остановить наметившийся рост случаев COVID-19. В частности, в Москве не рекомендуется выходить из дома москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями.

В этот же день мэр Москвы призвал столичные предприятия вернуться к удалённому режиму работы.