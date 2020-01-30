https://static.news.ru/photo/53cde5ae-437f-11ea-aa67-fa163e074e61_660.jpg Мая Хужина Фото: горсовет-керчь.рф

Глава Городского совета Керчи Майя Хужина считает, что правильно поступила, когда торжественно вручила пережившим блокаду ветеранам батоны хлеба. По её словам, сами блокадницы высказывают благодарность.

Она не считает себя виноватой, передаёт ТАСС.

У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы они не сидят в Facebook, они это не читают. А вот дети их приехали, привезли мне сегодня бабушек и сказали, что мы вам очень благодарны, вы единственный человек, который вспомнил о нас, — подчеркнула чиновница.

Женщина отказалась комментировать слова главы Крыма Сергея Аксёнова о необходимости увольнения всех причастных к мероприятию.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Хужина рассказала, что крымские чиновницы навестили живущих в Керчи блокадников в день снятия блокады Ленинграда. Представители власти подарили ветеранам по батону белого хлеба и медали.

На фотографиях, которые опубликовала политик, старушки получают хлеб в пластиковом пакете от чиновниц, одетых в шубы. Некоторые пользователи соцсети заметили, что ветераны могли бы получить более значимые подарки.

Позднее Хужина заявила, что подарки представляли собой не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом. При этом изначально она говорила именно о «символическом хлебе».

Глава региона Сергей Аксёнов заявил, что Государственный совет Республики Крым проведёт служебное расследование. Региональный глава уверен, что люди, которые сделали такое поздравление, не могут занимать посты во власти. Он считает, что председатель городского совета Керчи и все причастные депутаты должны быть уволены и исключены из партии «Единая Россия».