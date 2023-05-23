Крупнейшая атака ДРГ на Белгородчину: как ВС РФ разгромили диверсантов Последние новости о ситуации в приграничных районах Белгородской области, куда с Украины зашла диверсионная группа

Фото: МО Украины

Утром 23 мая стало известно о новых прилетах дронов и обстрелах в граничащих с Украиной регионах РФ. Активнее всего ситуация развивалась в Белгородской области, куда накануне зашла диверсионная группа поддерживаемых ВСУ вооружённых отрядов. По итогам нападений Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ. Что известно об атаке на Белгородчину, личностях нападавших и зачистке региона — в материале NEWS.ru.

Для чего в Белгородской области ввели режим КТО

Вечером 22 мая, после того как на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа диверсантов, губернатор Вячеслав Гладков объявил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО). Он предусматривает «специальные меры и временные ограничения», начиная с проверки документов у физлиц и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, использующих взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Telegram-канал SHOT писал, что на территорию Белгородчины зашли около 80 человек, а также два танка и два БТР находятся в Козинке, их «выдавливали с территории РФ». При этом 39 человек были убиты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор региона Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил, что Министерство обороны РФ совместно с силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа от диверсионно-разведывательной группы ВСУ.



Днём Минобороны заявило, остатки боевиков отброшены из Белгородской области на территорию Украины, уничтожено более 70 террористов, 4 БМП и 5 пикапов. А также опубликовало видео из зоны операции.





Кто взял ответственность за вылазку ДРГ в Белгородскую область

Ответственность за операцию в Белгородской области взяли на себя «партизанские подразделения», поддерживаемые ВСУ: легион «Свободная Россия» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Последний также участвовал в вылазке на территорию Брянской области в марте. NEWS.ru подробно рассказывал об этом формировании. В Telegram-канале корпуса утверждается, что представители отрядов, вошедших в Грайворонский район, по-прежнему находятся на территории России и якобы «двигаются дальше».

На одном из видео, распространенном РДК, предположительно, из Белгородской области, присутствует человек, похожий на бывшего сотрудника ФСБ Приморского края Илью Богданова. В 2014 году он перешёл на сторону Украины и воевал в составе различных добровольческих корпусов. Участвовал в битве за Иловайск, донецкий аэропорт и посёлок Пески, а также в вылазках на территорию ДНР. Также он участвовал в мартовской вылазке на территорию Брянской области.

Фото: МО Украины

Представитель Главного управления разведки ВСУ Андрей Юсов подтвердил, что на Белгородскую область напали бойцы легиона «Свобода России» и РДК. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет непосредственного отношения к атаке.

Между тем СК РФ по факту атаки в Белгородской области завел уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Атака на частные дома в Грайворонском округе

В Грайвороне, по данным Гладкова, беспилотники атаковали два частных жилых дома, которые после этого загорелись. Во всех этих случаях о пострадавших не сообщалось.

Под утро Вячеслав Гладков более детально рассказал в своем Telegram-канале о ситуации в Грайворонском округе. Там военные совместно с силовиками продолжали «зачистку территории». Обращаясь к местным жителям, белгородский губернатор призвал их пока не возвращаться в свои дома.

«Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — подчеркнул Гладков.

Сколько мирных жителей погибли и пострадали

Также он сообщил, что 22 мая во время эвакуации местных жителей «скончалась женщина 1941 года рождения». Помимо этого, Гладков заявил о двух раненых «в тех населенных пунктах, в которые зашёл противник», однако «пока до них силовики не смогли дойти». Позднее он уточнил, что речь идёт о семейной паре из села Глотово, которых удалось госпитализировать.

Фото: vvgladkov/t.me

«У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока — тяжелая, мужчина с ранениями брюшной полости и грудной клетки в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они в приемном отделении под пристальным наблюдением врачей», — написал Гладков.

Накануне Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» сообщал о 16 раненых.

Что известно о прилетах дронов в Белгород

Помимо этого, губернатор региона сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА.

Ближе к полуночи Гладков рассказал об обстрелах поселка Борисовка — центра Борисовского района. Там на одно из административных зданий было сброшено взрывное устройство. Возгорание не началось, но была пробита крыша.

Позднее белгородский губернатор добавил, что в Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство: «В поселке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте». По его словам, речь идет о повторном сбросе.

Сколько человек остались без электричества

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Mash, перед атакой диверсантов в Белгородской области «ВСУ пытались обесточить близлежащие сёла, чтобы оставить их без связи». 22 мая перед проникновением в Грайворонский округ они якобы атаковали с беспилотника подстанцию в селе Головчино, повредив радиатор охлаждения. Возгорания не произошло, но без электричества остались несколько улиц в Головчино, а также соседние посёлки Чапаевский и Горьковский. Их электроснабжение, по информации канала, удалось восстановить «буквально за два часа».

Что происходило в это время в Брянской области

Силовики проводят усиление и в другой приграничной области — Брянской. По данным Mash, там объявили сигнал «Эдельвейс» (общий сбор). По информации канала, Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона.

Также утром 23 мая стало известно о пожаре на предприятии ООО «НПП Александр» в Дятьково Брянской области. Как пишет Telegram-канал ASTRA, оно якобы выполняет оборонные заказы. О причинах возгорания не сообщается.