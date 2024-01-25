Крупная сумма денег исчезла из разбившегося в Афганистане бизнес-джета Свыше $1 млн исчезло из разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10

Фото: Jaap Niemeijer/flickr.com

Falcon 10

Из разбившегося в горах Афганистана самолета Falcon 10 исчезло около $1,2 млн, пишет газета «Хашт-э субх». Отмечается, что власти провинции Бадахшан, где 20 января произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что Falcon 10 перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили. В качестве одной из приоритетных версий крушения рассматривается отказ двигателей. Изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. По данным канала, самолет находился на балансе компании «Атлетик-Групп», принадлежащей супруге пилота Екатерине Агаповой.

Между тем член Общественной палаты России, пилот гражданской авиации Константин Ярошенко назвал аварийную посадку бизнес-джета в горах Афганистана чудом. По его словам, чудом стало то, что в инциденте остались выжившие.