Летчик Ярошенко оценил историю с крушением самолета в Афганистане Летчик Ярошенко: выжившие при посадке самолета в Афганистане – это чудо

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Аварийную посадку бизнес-джета с шестью россиянами на борту в горах Афганистана можно назвать чудом, рассказал в беседе с «Царьградом» член Общественной палаты России пилот гражданской авиации Константин Ярошенко. По его словам, это связано с тем, что в инциденте остались выжившие.

Посадить самолет в горах очень и очень проблематично. Тем более в высоких горах, таких как в Афганистане. В данном случае то, что есть выжившие, это чудо, — подчеркнул эксперт.

Как отмечает издание, бизнес-джет Falcon 10 был выпущен в 1978 году во Франции. Однако, по мнению Ярошенко, возраст самолета не критичен, так как в авиации нет понятия «старый». Ресурс самолета рассчитывается на основании часов, проведенных в полете, числа посадок и качества обслуживания.

При этом сообщается, что допуск к полетам на самолетах этого типа у российских пилотов был ограничен. Пока неизвестно, что стало причиной аварийной посадки. Самолет снижался, планируя. Летчики смогли приземлить машину на более или менее ровной площадке в афганских горах. Возможно, при посадке нос самолета оказался слегка задран, что спасло жизни четырех человек. Однако двое пассажиров, находившихся в хвостовой части, погибли.

Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета муж и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.

Ранее сообщалось, что пилоту Falcon 10 Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. В отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании.