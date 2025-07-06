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06 июля 2025 в 10:15

Кроты бегут как ошпаренные: метод, который работает за 24 часа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы быстро избавиться от кротов на даче, используйте проверенные методы. Некоторые из них работают за 24 часа, другие — даже быстрее.

Самый эффективный способ — установка вибрационных отпугивателей (кротопугов), которые создают колебания почвы, невыносимые для зверьков, — уже через сутки кроты покинут участок.

Для моментального результата залейте в норы раствор из воды и касторового масла (100 мл на 10 л) — резкий запах заставит их уйти немедленно. Если нужно решить проблему прямо сейчас — раскопайте свежий холмик и поместите туда тряпку, смоченную в нашатыре или бензине (но не поджигайте!).

Эти методы работают на 100% и не требуют много времени — от них кроты бегут как ошпаренные! Главное — действовать быстро, пока вредители не испортили весь газон и грядки. Для профилактики закопайте по периметру участка металлическую сетку на глубину 60 см.

Ранее стало известно, как быстро избавиться от слизней на грядках.

кроты
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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