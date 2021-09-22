Криминалист оценил призыв не сажать в тюрьму за «нищие» преступления

Необходимо снисходительнее относиться к людям, которые идут на преступления, чтобы обеспечить семью. Их надо привлекать к ответственности, но определять им форму наказания не связанную с лишением свободы. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил криминалист Анатолий Кустов. Так он прокомментировал призыв Верховного суда России не отправлять в колонию обвиняемых в нетяжких преступлениях, если они были совершены из-за тяжёлого финансового положения, а обвиняемые признали вину.

Есть такая часть людей, которая идёт на преступление, чтобы обеспечить семью, надо снисходительнее относится к таким людям, их надо привлекать к ответственности, определять наказание, но другую форму, не лишение свободы, — считает профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Московского государственного областного университета Анатолий Кустов.

Он добавил, что тюрьма уродует человека и 80–90 % осуждённых вновь возвращаются в колонии, поскольку готовы к совершению других преступлений.

Там [в тюрьме] их обучили, как совершать преступления, они уже полупрофессионалы криминального мира, они не перевоспитываются, а, наоборот, учатся профессиональной преступности, — отметил криминалист.

Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор осуждённому жителю Ростовской области. Мужчина остался без работы, у него на иждивении находились родители, супруга не работала, в семье есть больные дети. Осуждённый согласился контрабандой перевести с Украины сигареты, поскольку думал, что ему грозит не реальный срок, а лишь административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.

Мужчину обвинили в контрабанде. Он раскаялся, признал вину, рассказал подробности совершения преступления. Суд приговорил его к трём годам колонии. Верховный суд не согласился с таким решением, поскольку преступление было совершено из-за затруднительного материального положения, а также с учётом условий жизни его семьи, которая нуждалась в помощи и материальной поддержке. В итоге срок был заменён на условный.

Ранее в депутат Госдумы Владимир Мельник не поддержал предложение Верховного суда России. Он подчеркнул, что иначе тяжёлым семейным положением начнут оправдывать любые преступления.