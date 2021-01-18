Крещение Господне 2021: что можно и нельзя делать, обычаи в православии

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день верующие вспоминают священный обряд Иисуса в реке Иордан, совершённый Иоанном Крестителем. Именно поэтому один из основных крещенских обычаев — набор святой воды, которой, как считается, можно лечить недуги и освящать жилище. NEWS.ru расспросил священнослужителей, как отпраздновать Крещение Господне, чтобы максимально соблюсти исконные традиции.

В священных текстах значение праздника объясняется так: Господь ради спасения людей принял крещение. Этот ритуал был совершён через воду. Освящение воды в праздник Крещения связано с обычаем Иерусалимской церкви 19 января шествовать на Иордан, к месту крещения Спасителя.

Празднование Крещения в России является слиянием языческого и христианского начал. Действия верующих можно условно разделить на «народные традиции» и «церковные обычаи». О первых NEWS.ru писал ранее. Они сформировались под влиянием народных верований. Вторые прописаны в Библии и в других священных текстах.

18 января, за день до праздника, церковь предписывает соблюдать пост. Раньше в этот день готовили специальное блюдо — сочиво. Это кушанье из изюма, пшеницы и мёда. Такого меню придерживаться совсем не обязательно, достаточно исключить продукты животного происхождения, сообщил NEWS.ru священник Андрей Пастернак. Само Крещение Господне постным днём не является, даже если выпадает на среду и пятницу (дни ограничений в пище). В дореволюционной России существовала традиция — крещенских блюд на столе должно быть непременно 12 (по количеству апостолов). Как сообщил Андрей Пастернак, в священных текстах такое меню не прописано. Поэтому на стол можно поставить что душе угодно. Обязательно должна быть лишь святая вода. 18 и 19 января — в эти два дня её можно пить без ограничений, в другие — только натощак. Кстати, алкоголь не следует употреблять в канун праздника, а на само Крещение не возбраняется выпить немного красного вина.

Главное, что полагается делать верующему в Крещение Господне, — посещать службу в храме, сообщил Пастернак. Но реальность такова, что это могут сделать далеко не все. Ведь праздник выпадает на будний день, и люди работают.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Службу в храме можно заменить самостоятельной молитвой — тропарями Крещения Господня. Наизусть их запомнить сложно, тексты есть в молитвословах. Также следует помолиться, покаяться в грехах накануне праздника. В храм можно сходить и в другой день. Праздник будет отмечаться ещё неделю после 19 января. Андрей Пастернак священник, клирик Николо-Кузнецкого храма священник, клирик Николо-Кузнецкого храма

Ещё один незыблемый постулат любого православного христианина — набирать святую воду в праздник. Это действие приносит нам особую радость и символизирует очищение.

Это как баня, но духовная, есть такое выражение. Мы не тело омываем, а в первую очередь душу, — сообщил Пастернак.

Святую воду нужно пить, а также окроплять ею жилище по приходу из храма. В этот день она имеет целебную силу, гасит «пламя страстей», отгоняет злых духов, говорят священнослужители.

Zamir Usmanov/Russian Look

А вот купание в проруби вызывает у них много вопросов. О такой традиции в священных текстах ничего не сказано. Сакрального смысла она не имеет, а духовный смысл можно найти в чём угодно, сообщил NEWS.ru иеромонах Феодорит Сеньчуков. Если человек погружается в воду с целью подражать Христу, с мыслями о Христе — то это имеет духовный смысл. А если из удали — это просто акт закаливания организма, развеял он популярный миф.

Можно вообще не погружаться. Это никак не повлияет на духовное состояние. Без купания можно просто помолиться. Если хочет человек окунуться, ничего плохого в этом нет, главное, чтобы это было без алкоголя и прилично. Иеромонах Феодорит Сеньчуков иеромонах иеромонах

Ещё одна народная традиция, которую опровергают опрошенные NEWS.ru священники, — в праздник Крещения нельзя работать. На самом деле грехом является только сознательное игнорирование церковной службы в пользу трудовой деятельности, сообщил Пастернак. Если у человека нет выбора и ему нужно зарабатывать на хлеб, это не грех, а благость. То же самое касается домашней работы — мытья полов, стирки и приготовления пищи.

Примерно 10% россиян соблюдают православные традиции и знакомы с церковной жизнью, сообщила в разговоре с NEWS.ru преподаватель основ православной культуры и писатель Анна Сапрыкина. Однако, как предположила эксперт, благодаря преподаванию в школе основ православной культуры количество таких людей будет увеличиваться.