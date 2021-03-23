Кремль не знает о заявлениях против создания в Адыгее экокурорта «Лагонаки»

https://static.news.ru/photo/f8bdd132-8c8a-11eb-9192-96000091f725_660.jpg Фото: Отдых в горах - Лагонаки.ру/facebook.com

В Кремле не знают о выступлениях против создания в Адыгее экокурорта «Лагонаки», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, не доходили, — сказал он, отвечая на вопрос, доходила ли до Кремля информация о ситуации вокруг создания в Майкопском районе республики экокурорта (как продолжения курортов Красной Поляны) и о заявлениях против реализации проекта со стороны некоторых представителей научного и природоохранного сообщества.

По его словам, процесс развития курортного хозяйства на Красной Поляне всегда находится под пристальным вниманием природоохранных ведомств, учёных и прочих лиц. Он отметил, что этот вопрос не раз ставился также перед главой государства, передаёт ТАСС.

Мы знаем, что сотни тысяч, если не миллионы российских граждан заинтересованы в том, чтобы это курортное хозяйство расширялось и совершенствовалось. Мы знаем, что во всём мире происходит расширение курортного хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду. Такие же технологии операторы курортов на Красной Поляне обеспечивают уже достаточное количество лет после Олимпиады в Сочи, — заявил Песков.

Пресс-секретарь напомнил слова Путина о том, что экология и забота о природе не должны ограничивать развитие сектора рекреации, гостеприимства и горнолыжных курортов, однако этот процесс должен происходить в строгом соответствии экологическими требованиями.

Ранее стало известно, что власти Адыгеи намерены создать в Майкопском районе всесезонный экокурорт «Лагонаки», который станет ещё одним толчком для развития туризма и всей экономики региона. Согласно проекту, планируется построить 36 км трасс и 13 подъёмников различного класса. Проект также позволит создать около двух тысяч рабочих мест. Открытие курорта может состояться в 2023 году, его посещаемость составит 500 тысяч человек в год.

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