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19 июля 2025 в 13:00

Красивая соседка для розы! Удивительный многолетник — облако в саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гипсофила метельчатая – воздушное облако в вашем саду! Превратите свой сад в уголок нежности с гипсофилой метельчатой – изящным многолетником, который покоряет своей легкостью и романтичностью. Растение высотой 90 см образует пышные кустики с тонкими ветвистыми стеблями, усыпанными мелкими махровыми белыми цветками. С июля по август гипсофила превращается в воздушное облако, придавая саду особое очарование.

Почему стоит выбрать гипсофилу?

  • Декоративность – идеальна для создания эффекта легкости в цветниках и букетах.
  • Универсальность – прекрасно сочетается с розами, лилиями и другими цветами.
  • Долгое цветение – украшает сад более 6 недель.
  • Использование во флористике – подходит для свежих и сухих букетов.

Применение в ландшафтном дизайне: оформление бордюров и каменистых горок, создание воздушного фона для других растений, использование в миксбордерах природного стиля.

Агротехника. Местоположение: солнечные участки. Почва: легкая, хорошо дренированная, без застоя воды. Уход: минимальный, не требует частых поливов.

Посадите гипсофилу рядом с розами – это классическое сочетание, любимое флористами!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который приживется даже летом! Яркий и цветет до заморозков.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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