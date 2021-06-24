КПРФ объединится с «Левым фронтом» к выборам

Партия КПРФ объединятся с движением «Левый фронт» к выборам в Государственную думу. Об этом сообщила представительница движения Анастасия Удальцова, передаёт РИА Новости.

По её словам, коммунисты могут играть роль главой объединяющей силы для левых патриотов. В движении уверены, что Коммунистическая партия является ведущей политической силой, она может бороться с коррупцией и несправедливостью.

Об этом свидетельствуют и нападки, и репрессии, и та тонна помоев, которая сейчас выливается в социальных сетях провластными СМИ на партию, — подчеркнула она.

Она отметила, что сама будет выдвигаться от КПРФ на выборах в Госдуму по 201-му одномандатному округу в Москве.

Зампред КПРФ Юрий Афонин в свою очередь рассказал, что власти пытаются создать левые партии-спойлеры, но у них это не удастся.

Наша команда вобрала в себя самых ярких представителей левого, коммунистического, рабочего движения нашей страны. И мы благодарны, что с нами на эти выборы идут представители профсоюзных организаций, молодёжных, военных, — сказал он.

Ранее сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина не пустили на съезд КПРФ из-за конфликта с лидером коммунистической партии Геннадием Зюгановым. Прилепин на съезде КПРФ собирался предложить создать новую коалицию. Однако из-за присоединения к эсерам у него произошла ссора с Зюгановым, после чего его исключили из всех возможных проектов, где он был задействован до этого.