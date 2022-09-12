Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей лица осенью Косметолог Анчикова посоветовала использовать для ухода за кожей осенью средства для увлажнения и коррекции пигментации

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Врач-косметолог Екатерина Анчикова рассказала в беседе с NEWS.ru, как ухаживать за кожей лица в осенний период. По словам специалиста, неблагоприятные погодные условия и предстоящий отопительный сезон не лучшим образом отражаются на ее состоянии.

Анчикова порекомендовала использовать осенью средства по уходу за кожей, содержащие гиалуроновую кислоту и экстракт алоэ для увлажнения. Кроме того, стоит добавить в свою осеннюю коллекцию косметики те компоненты, которые участвуют в коррекции пигментации. Например, различные AHA- и BHA-кислоты, ретинол.

Учитывая то, что активная летняя инсоляция пагубно повлияла на физиологию клетки, что поспособствовало ее преждевременному старению и разрушению ДНК, стоит включить в список используемых средств косметические препараты, содержащие аминокислоты и пептиды, — добавила специалист.

Косметолог отметила, что осенью сальные железы работают менее интенсивно, поэтому кожа становится не такой жирной, как летом. И нет сильной потребности в средствах с высокой степенью защиты. В то же время с началом отопительного сезона появляется достаточно выраженная сухость кожи, что вызывает сложности с нанесением макияжа.

Поэтому пусть ваши визажные помощники содержат дополнительный фактор увлажнения, — заключила специалист.

Ранее Анчикова назвала самые вредные привычки, пагубно влияющие на кожу. По ее словам, к ним относятся курение, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, несбалансированное питание и неправильный ежедневный макияж.