Косметолог перечислила признаки реального возраста женщины Дерматолог Лебедева: в 25 лет начинается формирование носогубных складок

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Угадать реальный возраст женщины с точностью до пяти-шести лет можно по нескольким маркерам, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-косметолог, дерматолог Анна Лебедева. Так, по ее словам, в 25 лет начинается формирование носогубных складок, а в 45–55 лет появляются морщинки вокруг губ.

Как пояснила эксперт, заломы кожи в носогубной области могут начать формироваться и раньше 25 лет, в случае если кожа сухая, а на плотной или увлажненной коже этот процесс начинается позже.

В 30–35 лет возникает носо-слезная борозда за счет ослабевания связок, поддерживающих ткани, в результате чего щеки опускаются чуть ниже, рассказала дерматолог. Также примерно в этом возрасте появляется сеточка морщин. Это происходит из-за того, что кожа вокруг глаз самая тонкая и больше всего склонна к сухости из-за малого количества сальных желез.

По словам врача, к 30–35 годам снижается выработка кожного сала, из-за чего жирная кожа может стать нормальной, а нормальная — сухой. В связи с этим дерматолог посоветовала обратить внимание на правильный подбор домашнего ухода.

Возраст в 35-40 лет может выдать «поплывший» овал лица, рассказала косметолог. При этом в случае отечно-деформационного типа этот процесс происходит очень явно. Также после 40 лет увеличивается число пигментных пятен на лице и руках, особенно у тех, кто в более раннем возрасте проводил много времени на ярком солнце. Кроме того, в 40–45 лет начинает переворачиваться «треугольник молодости»: уменьшается количество подкожно-жировой клетчатки в области щек, лицо худеет.

С 40 лет начинается выраженная резорбция костей лицевого черепа — уменьшается выраженность скул, вытягивается нижняя челюсть, глаза начинают уменьшаться, — отметила специалист.

Морщины в зоне губ проявляются в возрасте 45–55 лет в зависимости от того, когда у женщины началось снижение уровня половых гормонов, так как этот участок лица является эстрогензависимым.

Ранее врач-косметолог, пластический хирург Пасихат Магомедова рассказала, что главной причиной появления мимических морщин являются возрастные изменения кожи, которая растягивается и теряет эластичность. Поэтому, по словам специалиста, контроль мимики не поможет в борьбе с морщинами.