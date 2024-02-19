Косметолог назвала неожиданную причину появления морщин на шее Врач Ощепкова: сон на боку способствуют возникновению морщин на шее

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Морщины на шее возникают вследствие процесса старения, недостатка увлажнения и воздействия внешних факторов, в том числе тугого заматывания шарфами или сна на боку и животе, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог Виктория Ощепкова. По ее словам, сохранить кожу на шее упругой и гладкой на долгие годы помогут правильное увлажнение и регулярные упражнения.

Как пояснила врач, во время сна на боку или животе возникает ненужное давление на кожу, что способствует появлению морщин на шее. Поэтому предпочтительнее спать на спине. Также важно избегать излишнего натяжения кожи в результате наматывания шарфов или тугих украшений.

Регулярные упражнения для шеи могут помочь укрепить мышцы и улучшить кровообращение, что способствует сохранению упругости кожи. Повороты, наклоны и другие упражнения, направленные на работу мышц шеи, могут быть включены в вашу ежедневную рутину ухода за кожей, — порекомендовала косметолог.

Правильное увлажнение кожи защищает от обезвоживания и возникновения морщин, продолжила специалист. Поэтому важно ежедневно применять увлажняющие кремы или лосьоны на шее, особенно после принятия душа или ванны. Еще одним внешним фактором преждевременного старения кожи шеи является солнечное излучение. Обеспечить защиту помогут солнцезащитные кремы с высоким SPF.

Кроме того, молодость и упругость кожи поможет сохранить здоровое и сбалансированное питание, отметила эксперт. В рацион должны входить свежие фрукты, овощи, орехи, рыба и другие продукты, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами. Еще одним эффективным способом предотвратить появление морщин на шее является отказ от курения, подчеркнула Ощепкова.

Ранее дерматолог-косметолог Надежда Юдина предупредила, что сухой воздух в отапливаемом помещении зимой плохо влияет на здоровье кожи лица. По словам специалиста, для поддержания нормальной увлажненности кожи следует принимать ванну вместо душа, а также регулярно проветривать помещения.