Коронавирус подтвердился у депутата Мосгордумы

https://static.news.ru/photo/6fa7e0c4-7721-11ea-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/advokat.stupin

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин заболел COVID-19. Об этом он сообщил журналистам.

Он сказал, что анализы подтвердили у него коронавирусную инфекцию.

Говорили, если и будет положительный ответ, то в течение 72 часов. Они истекли в среду (1 апреля. — NEWS.ru). В итоге сообщили на седьмые сутки. Такая медицина. Теперь на карантине. Состояние хорошее, все симптомы уже прошли, — приводит слова депутата ИА REGNUM.

Также коронавирусом мог заразиться и председатель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов. Об этом сообщила депутат законодательного собрания Москвы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

Всего в мире сейчас около 1,2 млн заразились. Погибли от COVID-19 более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели. В России сейчас 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

Как писал NEWS.ru, ранее сотрудники Роспотребнадзора выдали в Москве 21 065 постановлений об изоляции тем, кто прибыл из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими коронавирусом.