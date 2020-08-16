Координатора «Открытой России» задержали в Москве

Координатора общественного движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову задержали 16 августа на Ленинградском шоссе в Москве.
Об этом ТАСС
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что причиной задержания могло стать намерение Усмановой принять участие в митинге у белорусского посольства в Москве.
В июле Следственный комитет провёл обыски у координаторов «Открытой России» Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года, передавал NEWS.ru.
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