Координатора «Открытой России» задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/d0b0dade-dfe9-11ea-8db7-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/usmanovaty

Координатора общественного движения «Открытая Россия» Татьяну Усманову задержали 16 августа на Ленинградском шоссе в Москве.

Об этом ТАСС рассказала адвокат Усмановой Оксана Опаренко. По словам юриста, полиция остановила автомобиль координатора. Усмановой приказали выйти, а затем доставили её в отделение МВД Басманного района столицы. От дальнейших комментариев адвокат отказалась.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что причиной задержания могло стать намерение Усмановой принять участие в митинге у белорусского посольства в Москве.

В июле Следственный комитет провёл обыски у координаторов «Открытой России» Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года, передавал NEWS.ru.