Конференция по правам животных прошла в Петербурге

Российская конференция по правам животных прошла в Санкт-Петербурге на Экспофоруме 16-17 октября. На ней обменялись опытом и обсудили решение проблем активисты, эксперты, представители бизнеса и органов власти из 20 городов.

Также на конференции присутствовали специалисты из США, Франции и Узбекистана. Приветствовал участников один из самых влиятельных современных философов, профессор биоэтики Принстонского университета Питер Сингер.

НКО всё чаще обращаются к теме экологической грамотности, экологического образования. От этого напрямую зависит формирование у подрастающего поколения бережного и уважительного отношения к окружающей среде, в том числе и к животным, — рассказала председатель комиссии по образованию, молодёжной политике, физкультуре и спорту Общественной палаты Ленинградской области Вероника Каторгина.

Во время дискуссий удалось проработать ряд вопросов. Была обозначена необходимость законодательной защиты сельскохозяйственных животных от жестокости. Получилось обсудить шаги по запрету в России цирков с животными и дельфинариев и сформировать стратегию по снижению спроса на мех животных. Также участники составили обращение в органы власти для включения темы защиты животных в школьную программу.

Ранее сообщалось, что наказание за жестокое обращение с животными закрепят в КоАП. В проекте также будут прописаны требования к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях.