https://static.news.ru/photo/61bfdc5e-c089-11e9-848a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look

Владельцам японских, некоторых советских авто и мотоциклистам дали право использовать номерные знаки непривычного формата — компактные и более удобные для крепления.

ГОСТ нового формата номеров был утверждён в 2018 году с отложенным сроком действия. В настоящий момент, как разъяснила представитель МВД РФ Ирина Волк, владелец транспортного средства с нестандартным местом размещения автономеров может обратиться для заказа таких номеров в частные фирмы. В среднем, это обойдётся в 1,5-2 тысячи рублей, пишет « Коммерсант ».

Подразделения ГИБДД пока продолжат выдачу номеров, соответствующих стандарту 1993 года. Продлится это, вероятно, до 4 августа 2020 года, когда стандарт вступит в силу официально.

Как News.ru писал ранее, водители, которых обвинят в умышленном загрязнении номера своего автомобиля, практически не имеют шансов доказать обратное. Об этом заявил вице-председатель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Максим Едрышов.