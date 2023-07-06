«Коммерсант»: ослабление рубля приведет к подорожанию импортного алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июле импортеры алкогольных напитков могут увеличить цены на свою продукцию до 10% вследствие ослабления рубля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в индустрии. Эксперты утверждают, что это не приведет к росту спроса на российские алкогольные напитки, так как у них отличаются целевые аудитории.

По словам одного из собеседников газеты, представляющего ресторанную сферу, Московская пивоваренная компания (МПК), которая сотрудничает с такими брендами как Peroni и Tsingtao, пересмотрела цены из-за ухудшения курса рубля. В МПК подтвердили, что с 17 июля планируют увеличить цены на 6-8% из-за роста валютных курсов. Также информация о возможном пересмотре цен поступила от компании Simple Group.

Президент Simple Group Максим Каширин заявил, что компания не планирует масштабного увеличения цен, однако не исключает частичных корректировок в зависимости от условий поставок от своих поставщиков. Он добавил, что компания внимательно наблюдает за колебаниями курса рубля в июле и августе, и в сентябре рассмотрит вопрос о возможных корректировках цен.

Ранее психиатр-нарколог Олег Гончаров рассказал, что в мире не существует добавки, которая уменьшала бы всасывание алкоголя. По его словам, спиртное попадет сначала в печень, а потом в мозг и вызовет опьянение. Специалист сомневается, что пищевые добавки снимут симптомы алкогольного опьянения.