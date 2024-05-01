Комиссию за переводы отменили: как отправлять деньги и не переплачивать

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

С 1 мая российские банки перестали взимать комиссию за некоторые операции. Что об этом известно, в каких случаях заплатить за транзакцию все же придется?

Отменили ли комиссию за переводы между своими счетами

Клиенты российских банков с 1 мая 2024 году могут переводить до 30 млн рублей без комиссии между своими счетами (Mе2Ме-перевод), даже если они открыты в разных кредитных организациях. Соответствующий закон уже вступил в силу. Отправить средства бесплатно можно будет не только по номеру телефона, воспользовавшись Системой быстрых платежей (СПБ), но и по номеру счета.

Как было сказано в пояснительной записке к законопроекту, новые правила установлены для пресечения возможности создания банками заградительных условий для переводов физических лиц. Кредитные организации и без этого устанавливают повышенные тарифы за снятие наличных, закрытие счетов и другие операции, отмечалось в документе.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в июле 2022 года (принят в июле 2023-го), но изначально дискуссия велась вокруг повышения бесплатного лимита до 1,4 млн рублей — на этой сумме настаивал Центробанк. При этом банки предлагали снизить лимит бесплатных переводов самому себе до 300–600 тысяч рублей.

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Какие плюсы у бесплатных переводов себе

Во-первых, новые правила открыли возможность переводить свои средства между банками без лишних расходов. Это удобно, поскольку клиенты кредитных организаций могут пользоваться выгодными предложениями разных компаний без переплат. Директор Федерального методического центра по финансовой грамотности доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в разговоре с NEWS.ru называл запрет на комиссии за переводы Me-2-Me своевременной мерой, призванной стимулировать банки улучшать сервис.

Во-вторых, ожидается, что новые правила будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Эту версию подтверждает и старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Подавляющая часть граждан получает заработную плату на карты крупных госбанков, в которых ставки по вкладам, накопительным счетам, а также процент на остаток средств на счетах зачастую меньше, чем в частных банках», — полагает экономист, отмечая, что вступление нового закона в силу простимулирует ряд банков с госучастием улучшить предложения по вкладам и скорректировать свои программы кешбэка

В-третьих, прогнозируется снижение операционных рисков для людей, которые раньше были вынуждены снимать деньги со счета наличными, чтобы перевести их в другой банк без комиссии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В каких случаях перевод будет платным

Размер переводов без комиссии одного гражданина другому (С2С-переводы) останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за транзакцию сверх этой суммы также не изменится и составит 0,5% суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, новые правила не коснулись переводов, которые человек совершает непосредственно в отделениях. Это объясняется тем, что такие операции более затратны для банков. Кроме того, оплатить комиссию придется, если перевод осуществляется по номеру карты, поскольку в этом случае не всегда возможно определить получателя средств.

Подорожают ли другие услуги банков

Аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов допускает, что банки компенсируют потери введением новых правил для клиентов. Он предположил, что речь может идти об операциях с валютными счетами.

«Например, многие банки [еще в прошлом году] сообщали о введении комиссии на обслуживание валютных счетов. Теперь за хранение долларов и евро в банках клиентам придется платить комиссию от 0,13% до 1%», — заявил эксперт.

При этом глава направления анализа банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский считает подорожание банковских услуг маловероятным. По его мнению, чтобы удержать клиента и его сбережения, финансовые организации могут, напротив, сделать свои услуги более выгодными.

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