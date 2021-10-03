Комиссионный сбор: «Единая Россия» создаёт новый центр власти

В отечественной вертикали власти, похоже, появляется новый игрок — лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавят профильные комиссии партии. Ранее об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По одной из версий, создаваемые структуры призваны стать альтернативой соответствующим министерствам — фактически партия организует второй центр принятия решений, получая возможность готовить законопроекты и достаточно легко проводить их через Госдуму. NEWS.ru выяснял роль парткомиссий в обновлённой политической конфигурации.

Елена Шмелева и Владимир Путин Алексей Дружинин/РИА Новости

Конкурент кабмина

О том, что лидеры федерального списка «Единой России» возглавят специально созданные партийные комиссии, ранее объявил лично президент России. В частности, Владимир Путин сообщил, что глава Минобороны Сергей Шойгу станет главой комиссии «Единой России» по развитию Восточной Сибири, Елена Шмелёва возглавит комиссию по образованию и науке, Денис Проценко — комиссию по здравоохранению, а Анна Кузнецова — по защите материнства, детства, поддержки семьи.

Глава МИД России Сергей Лавров будет руководить комиссией «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

Владимир Путин выразил уверенность, что созданные структуры позволят выстроить работу таким образом, чтобы все наказы избирателей и народная программа партии были полностью выполнены.

Знаю, что вы сами тоже будете отстаивать интересы своих избирателей по-разному на разных местах. Но все будете так или иначе работать на активе в представительных органах самой партии, работать над реализацией программы, которую справедливо называют народной. Так как она сформирована на основе граждан нашей страны, — заявил президент.

В пресс-службе «Единой России» уточнили, что намерены оперативно обеспечить создание и организацию работу партийных комиссий. Там также указали, что главной задачей структур станет реализация программы «Единой России» по тематическим блокам.

Эта работа будет вестись вместе с правительством и фракцией «Единая Россия» в Госдуме, — сообщили в партии.

Член высшего совета «Единой России» Франц Клинцевич рассказал NEWS.ru, что создаваемые партийные комиссии, вероятно, будут завязаны на реализацию национальных проектов.

На мой взгляд, мы увидим работу партии в лице этих комиссий, а также парламента и правительства. Судя по тому, что возглавил эти комиссии, вес их окажется значительным, равно как и полномочия, — пояснил Клинцевич.

Он также сообщил, что конкретные детали работы новых комиссий, по всей вероятности, будут обсуждаться уже завтра, 5 октября — в ходе совместного заседания высшего и генерального совета партии. Клинцевич предположил, что комиссии будут отрабатывать различные инициативы, которые в дальнейшем получат свою реализацию на уровне Госдумы, правительства и президента страны.

Денис Проценко и Владимир Путин Алексей Дружинин/РИА Новости

Если комиссии «Единой России» станут новым центром принятия решений, конкурирующим с правительством, то российское политическое поле коренным образом изменится, считает политический обозреватель Алексей Жвалев. Лидеры комиссий приобретут крайне значительный политический вес. Кроме того, могут возникнуть и совершенно новые формы внутриэлитной конкуренции.

В таком случае, возможно, эти структуры попытаются стать альтернативой соответствующим министерствам — выступая с собственными проектами законов и обладая возможностью достаточно легко проводить их через Госдуму, — пояснил NEWS.ru Жвалев.

Именем президента

Очевидно, что создаваемые комиссии способствуют росту субъектности «Единой России», а также демонстрируют, что участие партийной пятёрки не свелось к роли коллективного электорального паровоза, что её участники продолжают играть роль в решении приоритетных задач. Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв отметил, что влияние комиссий действительно будет велико, поскольку их создание инициировал сам президент.

Что же касается рычагов влияния, то позволю себе напомнить старую поговорку — власть не дают, власть берут. Тем более, если это делается по поручению и с благословления президента. Влияние таких комиссий при лоббировании тех или иных законопроектов может оказаться не меньше, чем у министерств, иногда даже больше, — заявил NEWS.ru Калачёв.

Эксперт отметил, что комиссии в первую очередь нужны для того, чтобы вырабатывать новые идеи, искать механизмы их реализации, повышать эффективность и качество отраслевого и территориального управления, а «вишенкой на торте» он назвал возможность обращаться к президенту напрямую. Таким образом, продолжил политолог, будет расти и влияние «Единой России», которая намерена закрепить полученный на выборах результат.

Очевидно, что эффективность работы новых комиссий во многом зависит от того, насколько активно Шойгу и Лавров будут принимать участие в их работе. По мнению главы аналитического центра «Политген» Ярослава Игнатовского, говорить о создании новых центров силы пока преждевременно. Как он заявил NEWS.ru, «надо посмотреть, как эти комиссии покажут себя в деле».

Близкий к правительству политолог, пожелавший сохранить инкогнито, в беседе с NEWS.ru предположил, что парткомиссии становятся серьезным вызовом для кабинета министров:

Фактически появляется дополнительная ступень экспертизы: очевидно, что комиссия сможет «рубить» многие инициативы и станет противовесом правительству. Чьё слово окажется более весомым — министра или главы профильной парткомиссии — ещё большой вопрос.

Впрочем, есть мнение, что создаваемые внутри партии власти структуры ориентированы, прежде всего, на распределение функций среди партийной бюрократии. Не секрет, что «Единая Россия» сегодня — достаточно громоздкая структура. Кандидат политических наук Николай Евдокимов усомнился в том, что у комиссий будут реальные полномочия. Он считает, что для создания и трансляции собственной повестки у «Единой России» должна быть политическая воля и субъектность, «с чем существенные проблемы».

Предвыборная агитация Сергей Ещенко/ТАСС

Создание парткомиссий некоторые эксперты вообще расценили как устаревший формат работы. По оценкам политолога Сергея Станкевича, «Единая Россия» перенимает в этом смысле опыт КПСС.

На наших глазах состоялось назначение профильных секретарей ЦК КПСС по направлениям деятельности — развитию Сибири, образованию, здравоохранению. Видимо, как отмечал ещё Черномырдин, эта неистребимая схема будет над нами довлеть ещё век как минимум. Мы увидим снова и пятилетки, и пленумы, и судьбоносные партсъезды, — заявил он.

У высшего руководства «Единой России» получить комментарий не удалось: лидер партии в Госдуме Сергей Неверов отказался от комментариев, сославшись на занятость. Его помощница переадресовала данный вопрос в Генсовет партии. Замглавы фракции в ГД Андрей Исаев также заявил, не может прокомментировать создание комиссий. Официальный представитель Генсовета «Единой России» в свою очередь сообщила NEWS.ru, что комиссии займутся основными направлениями работы партии, отметив, что больше добавить к сказанному ранее главой государства нечего.