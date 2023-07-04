«Команда против пыток» обратится в СКР из-за избиения Милашиной и Немова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Северокавказского филиала «Команды против пыток» (внесена Минюстом в реестр иноагентов) Екатерина Ванслова рассказала NEWS.ru, что организация обратится в Следственный комитет России из-за нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. По мнению Вансловой, на общественных деятелей напали в «официальном качестве», так как они приехали на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Избитые находятся в тяжелом состоянии, уточнила юрист.

Мы, безусловно, будем подавать заявление в Следственный комитет, так как здесь есть обоснованные предположения, что нападение совершено лицами, действующими в официальном качестве. Нападавшие были вооружены и совершили нападение в день оглашения приговора Заремы Мусаевой, — сказала Ванслова.

По мнению Вансловой, дело против Мусаевой — «политический процесс», который «может быть связан с критикой в адрес главы Чечни». Она убеждена, что такие совпадения не могут быть случайными.

Как ранее сообщили Милашина и Немов, нападавшие блокировали тремя машинами их автомобиль по дороге из аэропорта имени Ахмата Кадырова. Правозащитник рассказал, что вооруженные люди нанесли им несколько ударов ногами, в том числе по лицу, и угрожали застрелить их, прикладывая пистолет к голове.