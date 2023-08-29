Когда в России отмечают Ореховый Спас: что нельзя делать, какие приметы

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Православные христиане 29 августа отмечают Ореховый Спас. В народе его также называют Хлебным или Третьим. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и нельзя делать?

Что за праздник Ореховый Спас

Еще одно название Орехового Спаса — Спас Нерукотворный. Библейское предание гласит, что после сна Иисус Христос умылся и вытер лицо полотенцем. И на этом полотенце отпечатался лик Сына Божьего, с которого впоследствии написали первые иконы Спаса Нерукотворного.

Свое народное название праздник получил потому, что считалось: именно в этот день орехи дозревают и можно начинать их сбор. Урожай несли в церковь, освящали и делали из него заготовки на зиму. Также Третий Спас называют Хлебным — в этот день принято было выпекать хлеб из нового урожая.

Так как первые два Спаса, Медовый и Яблочный, приходились на Успенский пост, который заканчивается 27 августа, блюда на стол ставились постные. Ореховый Спас 29 августа у православных становился праздником с многочисленными угощениями.

В этот день на Руси проходили ярмарки. Купить полотняные изделия считалось необходимостью. В обед христиане шли в церковь, чтобы освятить хлеб и пироги из нового зерна. Молились перед иконой мученика Диомида. К вечеру крестьяне, как и в Медовый Спас, чистили целебные подземные источники, колодцы. Завершив дела, садились за стол. После празднеств предки мылись в бане и парились вениками из орешника: считалось, что он защищал от болезней.

Что нельзя делать в Ореховый Спас

Как и в другие крупные церковные праздники, на Ореховый Спас нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, в особенности полевыми работами, за исключением сбора урожая. Рекомендуется отложить шитье и вязание. Уборку в доме необходимо провести заранее.

«Под работой подразумевается не необходимый труд, а труд обыденный, который можно всегда отложить», — объяснил протоиерей Константин Харитонов изданию «Подмосковье сегодня».

Нельзя конфликтовать, ссориться и ругаться с близкими, отказывать просящему в помощи. Несмотря на то что Успенский пост закончился и верующим разрешено употреблять мясо, молоко и алкоголь, рекомендуется не предаваться чревоугодию. 29 августа не допускается выбрасывать остатки хлеба. Чтобы не навлечь на семью денежные потери, их лучше отдать животным или птицам.

Предки старались в Ореховый Спас не ходить в одиночестве в лес, на рыбалку, в неизвестные места. Согласно поверью, в этот день активизируется нечистая сила, которая может принести вред человеку.

Какие существуют приметы на Ореховый Спас

Верующие христиане считали, что, если при сборе урожая 29 августа попался червивый орех, это сулит неудачи. Первый плод в этот день полагается съесть самому, а другим угостить друга или члена семьи, тогда сглаз и порча обойдут человека стороной.

По вкусу первого сорванного ореха определялось, каким будет грядущий год. Если он оказался спелым и вкусным, то и год будет благоприятным, а если горьким — стоит быть готовым к испытаниям.

В народе считалось, если на день праздника пришлась гроза, осень будет теплой. А солнечная и теплая погода предвещает раннее наступление бабьего лета. Журавли летят на юг — ожидается морозный Покров, который отмечается 14 октября. Также христиане наблюдали за реками и озерами, спокойная вода без ряби и волн сулила, что осень будет тихой без сильных ветров и метелей.

Согласно поверью, если 29 августа случайно пролить на себя воду, то ожидаются большие деньги. Особое внимание христиане уделяли снам в конце лета и считали, что ночные видения подсказывают, как приблизиться к желаемым целям.

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