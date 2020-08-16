Коэффициент распространения COVID-19 в РФ держится на уровне 0,99

https://static.news.ru/photo/f2f5b80e-e060-11ea-8400-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99. Об этом 17 августа сообщили сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Данный показатель демонстрирует, сколько граждан в среднем успевает до изоляции заразить один инфицированный. Регионы, где показатель равен единице или меньше единицы, как следует из рекомендаций Роспотребнадзора, при выполнении определённых условий могут смягчать ранее введённые ограничения. Если же коэффициент составляет 0,8 и менее, это даёт право перейти ко второму этапу, а при значении 0,5 и ниже — к третьему.

Как сообщили в оперштабе, в последний раз коэффициент распространения коронавируса по стране превышал единицу 13 июля.

Однако по регионам показатели в отдельных случаях оказались выше средней отметки по РФ. Так, например, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях коэффициент составил 1,01. Ниже единицы коэффициент держится в Ханты-Мансийском автономном округе (0,83), Свердловской области (0,89), Иркутской области (0,95) и в Красноярском крае (0,96), передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние 24 часа в РФ скончались 55 пациентов с диагностированным COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в России возросло до 15 740.

В оперштабе заметили, что за минувшие сутки выявлено 4892 новых случая COVID-19 в 83 регионах РФ, всего с начала пандемии заразились 927 745 человек.