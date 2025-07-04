Клубника на зиму в сахаре без варки! Простоит до весны как свежая

Клубника на зиму в сахаре без варки! Простоит до весны как свежая

Приготовить клубнику в сахаре на зиму без варки — это простой способ сохранить вкус и аромат свежих ягод. А еще вам не понадобятся никакие дополнительные ингредиенты!

Нужно: 1 кг клубники, 1,5 кг сахара и стерильные банки. Переберите ягоды, удалите хвостики, промойте под проточной водой и обсушите на бумажном полотенце — влага недопустима!

На дно банки насыпьте слой сахара (1-2 см), затем выложите слой клубники, снова сахар — и так до верха, завершая сахарным слоем. Важно, чтобы ягоды были полностью покрыты сахаром — это создаст консервирующий эффект. Закройте банки капроновыми крышками и храните в холодильнике или прохладном подвале.

Через 2-3 дня сахар полностью растворится, образуя сироп, в котором клубника сохранит свой вкус, цвет и аромат. Такой десерт можно добавлять в каши, творог, использовать для приготовления морсов или есть просто так — это настоящий вкус лета среди зимы!

Главное — использовать только свежие и неповрежденные ягоды, и тогда ваша клубника в сахаре простоит до весны как свежая.

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