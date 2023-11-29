Климатолог предупредил, к чему приведет откалывание айсберга в Антарктиде Климатолог Юлкин: отколовшийся айсберг поднимет уровень мирового океана

Фото: Серей Кашин/ААНИИ

Отколовшийся в Антарктиде айсберг может поднять уровень воды в мировом океане, предупредил специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт подчеркнул, что этот процесс может произойти очень быстро по историческим меркам и чреват затоплением территорий.

Все больше воды будет стекать в воду, в результате чего уровень мирового океана начнет подниматься. И это может оказаться довольно быстрым процессом по историческим меркам. Это опасно тем, что будут затапливаться все новые территории, — пояснил климатолог.

Юлкин отметил, что тревогу вызывает не сам факт откалывания конкретного айсберга, а нестабильность льдов Антарктиды. По словам эксперта, его место могут занять другие ледники. Это грозит их последовательным сползанием в море, что будет также приводить к подтоплению все новых территорий.

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) ранее сообщили, что крупнейший в мире айсберг А23а вынесло в воды Южного океана. По словам ученых, в ближайшие месяцы ледник может прекратить свое существование. В случае если этого не произойдет, он будет дрейфовать в море Уэдделла еще несколько лет.