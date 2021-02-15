Кларксон резко отозвался об ошибке игрока в «Кто хочет стать миллионером?»

https://static.news.ru/photo/43291d0e-701a-11eb-95e2-96000091f725_660.jpg Джереми Кларксон Фото: Andrey Pronin/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Британский телеведущий Джереми Кларксон, ведущий в стране шоу-викторину «Кто хочет стать миллионером?», резко прокомментировал ошибочный ответ одного из участников игры.

Участник викторины Том Янг смог ответить на многие вопросы и добрался до отметки в 32 тысячи фунтов стерлингов (около 3,3 млн рублей). Чтобы выиграть эту сумму, ему нужно было ответить на вопрос, как называется телесериал, где ключевым персонажем является вымышленный датский политик Биргитте Нюборг.

Янг потратил все имевшиеся у него подсказки и выбрал ответ «Валландер», в ответ на что ведущий объявил правильное название — сериал «Правительство» (Borgen), пишет Lenta.ru.

Ты пришёл, ты увидел, ты всё испортил, — добавил Кларксон, перефразировав известное высказывание Гая Юлия Цезаря. Янг в ответ лишь рассмеялся.

Несмотря на досадную ошибку, Янг не ушёл с викторины с пустыми руками: участник шоу добрался до «несгораемой» суммы в 16 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 млн рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что участник британской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Джей Пи Хоган позвонил жене, воспользовавшись подсказкой «Звонок другу», но услышал в ответ мужской голос. Ситуация на некоторое время ввела игрока в ступор, зато повеселила зрителей.