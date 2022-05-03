Киселёв пообещал приехать в Мариуполь вслед за Cоловьёвым

Владимир Соловьев и Денис Пушилин на улицах Мариуполя. / Фото Solovievf/t.me

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что также как и журналист Владимир Соловьёв, планирует в скором времени посетить Мариуполь, об этом сообщает «Газета.ру». Точную дату приезда Киселёв не назвал.

Обязательно. Пока точной даты нет, — сказал Киселев.

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв приехал в Мариуполь 3 мая. Вместе с ним в город также прибыл глава ДНР Денис Пушилин. На фотографии, выложенной в социальных сетях ведущего, он в полном обмундировании разговаривает с главой республики на проходной металлургического комбината имени Ильича.