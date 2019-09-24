https://static.news.ru/photo/065d1fa8-deb0-11e9-a145-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Киселёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Обвинение программы «Вести недели» в публикации фейковых новостей само является фейком, заявил гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

В ходе форума Союза журналистов «Вся Россия» его попросили оценить идею Роскомнадзора о создании перечня авторов недостоверных сообщений.

По словам Киселёва, он ждёт, что при составлении списка ведомство аргументирует свои решения и приведёт примеры. При этом он подчеркнул, что фейки можно считать как злонамеренной политикой редакции, так и ошибкой.

Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом, или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира, — поделился журналист.

Он подчеркнул, что в данном случае необходимо сохранять пропорции и «отличать большое от маленького».

Киселёв отметил, что программу «Вести недели» несколько раз уличали в случаях, «когда одна картинка выдаётся за другую». Он оправдал это ошибкой архивирования, добавив, что подобное случается в любой редакции.

И это не является нашей редакционной политикой, фейком является обвинение в фейковости нас, — заявил журналист.

Он считает, что недостоверные новости, которые публикуются в большом количестве в Интернете, наносят безусловный вред и питаться такими сообщениями «информационно ядовито».

Государственные СМИ не ставят себе целью заполнять информационное пространство фейками, — подчеркнул Киселёв.

Журналист добавил, что не знает примеров, когда такие СМИ делились недостоверными сообщениями, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Роскомнадзор готов заняться созданием списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые публикуют недостоверную информацию. Перечень будет размещён на сайте РКН.