https://static.news.ru/photo/1f05ffa2-ddd9-11e9-a44a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Роскомнадзор готов заняться созданием списка изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, которые публикуют недостоверную информацию.

Согласно материалам доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов «Вся Россия», перечень будет размещён на сайте РКН.

По словам Жарова, предложение о создании соответствующего реестра он озвучил в ходе Медиафорума Общероссийского народного фронта. Председатель Союза журналистов Владимир Соловьёв поддержал идею.

С начала действия закона в ведомство поступило 10 требований Генпрокуратуры в отношении 47 страниц сайтов, на которых размещены фейковые сведения, распространение которых угрожает общественной безопасности. Также Роскомнадзор выявил 128 зеркал с аналогичными сообщениями. Информация размещалась в соцсетях и на видеохостингах. На данный момент она удалена, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Госдума в октябре вернётся к обсуждению работы новостных агрегаторов, предварительно проведя консультации со СМИ и экспертами. Решение продолжить проработку темы фейковых новостей было принято на Совете Думы. В частности, депутаты хотят обсудить ситуации, в которых «новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе».