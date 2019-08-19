https://static.news.ru/photo/4393764c-c268-11e9-be07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов, предварительно проведя консультации со СМИ и экспертами.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. По её данным, решение продолжить проработку темы фейковых новостей было принято на Совете Думы. В частности, депутаты хотят установить обсудить ситуации, в которых «новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе».

Было принято решение всесторонне изучить с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями СМИ... экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов, — сообщили в пресс-службе.

Ранее News.ru писал о том, что действующих правовых норм достаточно для регулирования длительности агрегаторов новостей, заявили в пресс-службе «Яндекса».