Госдума в октябре вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов, предварительно проведя консультации со СМИ и экспертами.
Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. По её данным, решение продолжить проработку темы фейковых новостей было принято на Совете Думы. В частности, депутаты хотят установить обсудить ситуации, в которых «новость опровергнута, но продолжает присутствовать в топе».
Было принято решение всесторонне изучить с тем, чтобы при обсуждении и принятии решения можно было заранее встретиться с представителями СМИ... экспертного сообщества, самих новостных агрегаторов, — сообщили в пресс-службе.
Ранее News.ru писал о том, что действующих правовых норм достаточно для регулирования длительности агрегаторов новостей, заявили в пресс-службе «Яндекса».