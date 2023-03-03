Кинолог рассказал, по каким признакам собаки узнают своих хозяев Кинолог Голубев объяснил, что собаки узнают своих хозяев по запаху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки узнают хозяина среди других людей по запаху, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал «Радио 1», что питомцы также ориентируются на зрение и слух, так как способны запоминать черты и тембр голоса своих владельцев.

Собаки могут распознать своего человека даже среди двух близнецов. В основном собаки ориентируются по запаху, также они используют зрение и слух, чтобы узнать своего хозяина, — пояснил кинолог.

По словам специалиста, у собак чувствительное обоняние. Взаимодействуя с хозяином, питомец запоминает его уникальный запах, что позволяет различить его среди других. Кинолог уточнил, что зрительный контакт также позволяет животному распознавать своего владельца. Собака запоминает черты лица и ориентируется по ним. Также питомец может запоминать тембр голоса, который часто слышит.

Голубев предупредил, что собаки могут забывать отличительные черты хозяина, если редко его видят. При встрече животное будет постепенно создавать новые воспоминания о своем владельце.

Собаки могут запоминать то, что несет для них сильную эмоциональную окраску, если она негативная, то животное быстро забудет человека, а если положительная, то питомцы будут помнить хорошее к нему отношение, — заключил специалист.

Ранее Голубев заявил, что отдельных пород бойцовых собак не существует. Он пояснил, что животное становится агрессивным из-за безответственного поведения владельца.