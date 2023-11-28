Кинолог рассказал, как защитить лапы собак от реагентов Кинолог Уражевский призвал тщательно промывать лапы собак от реагентов зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реагенты на тротуарах и улицах являются самой большой проблемой для собак, так как можно серьезно повредить лапы, рассказал NEWS.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. По его словам, специальный воск и кремы не всегда эффективны, поэтому после прогулки необходимо промыть лапы теплой проточной водой, а если появились раны, то обязательно обработать.

Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар. Если такой возможности нет, есть специальный воск, кремы, однако они не всегда могут быть эффективны. Перед окончанием прогулки нужно обязательно промыть лапы теплой проточной водой. Если появились раны, то обработать и смазать специальными средствами, — сказал Уражевский.

Кинолог отметил, что больших собак невозможно перенести на руках через тротуар, поэтому он посоветовал тщательнее выбирать маршруты для прогулок. По его словам, лучше всего подойдет парк.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил, что многие собаки с удовольствием гуляют зимой и играют в снегу, однако неосторожное поведение хозяина может привести к травмам или другим неприятным последствиям. Он обратил внимание на то, что лапы питомцев на морозе становятся менее чувствительными и собака может не сразу понять, что наступила на осколок, тем самым травмировать подушечки.