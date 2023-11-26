Кинолог предупредил хозяев собак об опасности снега Кинолог Голубев: прогулка собаки в заснеженную погоду может обернуться травмой

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Многие собаки с удовольствием гуляют зимой и играют в снегу, однако неосторожное поведение хозяина может привести к травмам или другим неприятным последствиям, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости. В связи с этим эксперт дал ряд важных советов.

Важно быть особенно внимательным, выходя на прогулку в заснеженную местность. Под слоем снега могут скрываться острые предметы, которые могут причинить травмы питомцу. Кроме того, снег может содержать реагенты, которые могут быть опасны для собаки, если она попробует его, — объяснил Голубев.

Он обратил внимание на то, что лапы питомцев на морозе становятся менее чувствительными, и собака может не сразу понять, что наступила на осколок и тем самым травмировать подушечки. Также он отметил, что во время зимних прогулок хозяин может не заметить порезы из-за суженых сосудов. Кровотечение может начаться только по возвращению домой.

Под слоем снега может также скрываться лед, на котором активная собака может поскользнуться и получить травму. Это особенно часто случается с молодыми собаками крупных пород и игривыми щенками. Голубев отметил, что твердый наст способен повредить некупированные пальцы на лапах собаки.

Ранее Голубев рассказал, что при выборе щенка в дом необходимо ориентироваться на породу и ее особенности. Эксперт напомнил, что идеального от рождения питомца не существует.