Россиянам дали советы, как выбрать подходящего щенка Кинолог Голубев посоветовал ориентироваться на породу при выборе щенка

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При выборе щенка важно ориентироваться на породу питомца и ее особенности, посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он рассказал РИАМО, что у всех собак свой характер. По словам кинолога, важно помнить, что идеального от рождения питомца не существует, поэтому нужно здраво оценивать свои силы.

Ориентируйтесь на породные особенности, оценивайте свои возможности, присматривайтесь к щенку, когда выбираете среди множества его собратьев. Только вам решать, какой питомец будет идеальным для вас, — посоветовал кинолог.

Голубев подчеркнул, что не следует брать спокойную собаку, если человек живет активной жизнью, и наоборот. Стоит быть готовым к тому, что щенок первое время не будет слушаться. Питомец — это большая ответственность, необходимо понимать это и стараться налаживать общение с собакой, когда она появляется в доме. То, каким вырастет домашний любимец, зависит только от хозяина. Собак нужно воспитывать, следить за их развитием и здоровьем. Перед тем как взять щенка, важно честно оценить свою готовность к этому, пояснил кинолог.

Если человек уже определился с породой, нужно внимательно последить за щенком. У здорового животного пропорциональное тело, на шерсти нет проплешин и облысений, а на коже высыпаний и шелушений. Также нужно обратить внимание на состояние ушей, глаз и зубов. Голубев советует присмотреться к конкретному щенку, который привлек внимание — посмотреть на его характер и активность.

Кинолог ранее рассказал, что ожирение у питомца можно определить по его состоянию во время прогулки — при наличии лишнего веса у животного появится одышка. По его словам, также следует обратить внимание, хорошо ли прощупываются ребра и позвоночник.